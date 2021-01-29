"Думаю, если выиграть что-то в Тоттенхэме, то это будет означать в 10 раз больше, чем поехать в Реал и что-то выиграть там.

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Кейн топ-игрок и заслуживает лишь лучше, поэтому никто не сможет упрекнуть его, если он захочет уйти. Но, чувствую, что трофей в Тоттенхэме будет означать для него гораздо больше, чем пойти и, возможно, взять чемпионство в другой стране.

А если он завершит карьеру в Тоттенхэме или выигрывает какой-то трофей, ему поставят памятник в Лондоне", – цитирует Крауча Daily Star.

Напомним, 27-летний Харри всю свою карьеру находится в структуре "шпор". В нынешнем сезоне Кейн провел 18 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 11-ю ассистами.

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