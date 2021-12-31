У "горожан" последние несколько сезонов наблюдаются проблемы с центрфорвардом. Серхио Агуэро потерял стабильность и все больше времени проводит в лазарете, а Габриэл Жезус просто не соответствует уровню ожиданий.

Боссы Манчестер Сити не пожалеют денег, чтобы решить этот вопрос. По информации журналиста Sport BILD Кристиана Фалька, Сити готовит 100 млн евро на трансфер нападающего Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейна.

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К слову, Манчестер Сити также фигурирует среди претендентов на Лионеля Месси, который все еще может покинуть Барселону. Аргентинец якобы снова хочет работать под руководством Пепа Гвардиолы, который не так давно продлил контракт с английским клубом.

Добавим, что в нынешнем розыгрыше АПЛ Кейн демонстрирует поразительную результативность. 27-летний англичанин сыграл 15 матчей за лондонцев, забив при этом 9 голов и еще 10 раз ассистировав партнерам.

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