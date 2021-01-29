"Думаю, якщо виграти щось в Тоттенхемі, то це буде означати в 10 разів більше, ніж поїхати в Реал і щось виграти там.

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Кейн топ-гравець і заслуговує лише на найкраще, тому ніхто не зможе дорікнути йому, якщо він захоче піти. Але, відчуваю, що трофей у Тоттенхемі означатиме для нього набагато більше, ніж піти і, можливо, взяти чемпіонство в іншій країні.

А якщо він завершить кар'єру в Тоттенхемі або виграє якийсь трофей, йому поставлять пам'ятник у Лондоні" – цитує Крауча Daily Star.

Нагадаємо, 27-річний Харрі усю свою кар'єру перебуває у структурі "шпор". У нинішньому сезоні Кейн провів 18 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 11-ма асистами.

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