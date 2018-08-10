Красніков офіційно став віце-президентом Динамо

Колишній спортивний директор Металіста Євген Красніков офіційно працевлаштувався в структурі "біло-синіх".

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про початок співпраці з Євгенієм Красніковим.

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Красніков розпочав виконання службових обов’язків у Динамо на посаді віце-президента з питань трансферної політики футболістів.

До слова, про майбутнє призначення Євгена на посаду віце-президента "біло-синіх" було відомо ще у квітні.

Відзначимо, у 2013 році рішенням CAS Краснікова відсторонили від футбольної діяльсності на п'ять років.

Нагадаємо, Євген Красніков працював спортивним директором Металіста с 2005 по 2013 рік.

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