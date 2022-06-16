"Это зависит от условий безопасности. Конечно, мы хотим, чтобы чемпионат проходил в Украине. По моему мнению, УАФ проработает все моменты, связанные с безопасностью. Также мы должны знать, в каких городах будем играть. Пока конкретики нет, этими вопросами занимается рабочая группа. Самое главное – нужно стартовать. Если чемпионат будет в Украине, то мы покажем, что наша страна живет.

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Однако сейчас непростое время, и если гарантий безопасности нам не дадут, придется искать варианты за границей. Польша, Турция. Где угодно, чтобы играть. Мы готовы играть даже через день, но чемпионат нужно проводить и организовать трансляции для людей. Это очень важно. Мы поддерживаем вариант проведения чемпионата в Украине, но с гарантиями безопасности. Людьми рисковать никто не будет.

Где мы будем играть? Ситуация сложная, но это будет решать не Металлист. Скорее всего чемпионат будет проводиться в Киеве и городах на Западе Украины. Конечно, все хотят играть дома. Шахтер хочет играть на Донбасс Арене, Металлист – в Харькове, Ворскла – в Полтаве, Днепр – на своем стадионе. Но сегодня это, к сожалению, нереально", – цитирует Красникова FanDay .

Напомним, футбольная кампания 2022/23 в Украине должна стартовать в конце августа. Харьковчане по итогам недоигранного сезона Первой лиги повысились в классе и впервые после возрождения будут играть в элите.