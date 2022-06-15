"Мы уже размышляем над бюджетом, но полностью сформируем его, когда станет известно время и место проведения чемпионата и его продолжительность. Когда будут ответы на эти вопросы, от этого и будем отталкиваться.

Металлист объявил первых соперников на летних сборах – харьковчане будут готовиться к УПЛ

Первоначально целью Металлиста было занять место, позволяющее выступать в еврокубках, но война внесла свои коррективы. Мы – новички, первый год будем играть в УПЛ, у нас молодая команда, поэтому сейчас задача только одна – играть в футбол, а по ходу уже разберемся.

Главное, чтобы в нашу страну пришел мир. Мы сильный, умный и талантливый народ, и я уверен, что мы создадим мощный чемпионат, наша сборная и наши клубы будут блистать на европейской арене. А болельщиков Металлиста хочу заверить, что игроки, тренерский штаб и руководство клуба приложат максимум усилий, чтобы в дебютном сезоне команда показала хороший футбол, заняла достойное место и оправдала ожидания болельщиков", – сказал Красников в комментарии FanDay.

Напомним, Металлист по итогам прошлого сезона (который не доиграли из-за войны) занял в турнирной таблице Первой лиги первую строчку и получил право выступать в УПЛ.

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