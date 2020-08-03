Красная карточка за умышленное кашлянье в сторону соперника или арбитра – в Англии введут новое правило

Футбольная Ассоциация готовит необычное правило для всех дивизионов Англии, информирует The Times.

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Игроки будут получать прямую красную карточку за умышленное кашлянье в сторону арбитра или соперника. Впрочем, рефери не должны контролировать соблюдение социальной дистанции во время празднования голов. Плевки на газон также не будут наказываться.

Напомним, из-за пандемии коронавируса АПЛ находилась на паузе с марта по июнь этого года. Соревнования удалось возобновить, но при пустых трибунах и строгом соблюдении всех правил безопасности.

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