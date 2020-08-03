toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ІГОР СУРКІС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Червона картка за навмисне кашляння в бік суперника чи арбітра – в Англії введуть нове правило

15:26 - Читать на русском
Червона картка за навмисне кашляння в бік суперника чи арбітра – в Англії введуть нове правило
Стерлінг та Гомес / Getty Images

Пандемія коронавірусу змушує створювати нові пункти у футбольних правилах.

Футбольна Асоціація готує незвичне правило для всіх дивізіонів Англії, інформує The Times.

УЄФА не дозволить 5 замін у матчах Ліги чемпіонів та Євро-2020, – The Times

Гравці отримуватимуть пряму червону картку за навмисне кашляння в бік арбітра чи суперника. Втім, рефері не повинні контролювати дотримання соціальної дистанції під час святкування голів. Плювки на газон також не каратимуться.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу АПЛ перебувала на паузі з березня по червень цього року. Змагання таки вдалося відновити, але за порожніх трибун і суворого дотримання всіх правил безпеки.

Машина смерті в атаці Динамо, король повітря із Карпат: призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи
14:25
8869
Теги
Англія Футбольна асоціація Англії (FA) Футбольні правила коронавірус
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
53
хв
Металіст 1925
19:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук