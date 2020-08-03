Червона картка за навмисне кашляння в бік суперника чи арбітра – в Англії введуть нове правило

Футбольна Асоціація готує незвичне правило для всіх дивізіонів Англії, інформує The Times.

УЄФА не дозволить 5 замін у матчах Ліги чемпіонів та Євро-2020, – The Times

Гравці отримуватимуть пряму червону картку за навмисне кашляння в бік арбітра чи суперника. Втім, рефері не повинні контролювати дотримання соціальної дистанції під час святкування голів. Плювки на газон також не каратимуться.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу АПЛ перебувала на паузі з березня по червень цього року. Змагання таки вдалося відновити, але за порожніх трибун і суворого дотримання всіх правил безпеки.

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