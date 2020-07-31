Машина смерті в атаці Динамо, король повітря із Карпат: призовий кросворд від головного редактора

Конкурс від "Футбол 24" святкує свій перший маленький ювілей. Сьогоднішній кросворд – вже 10-й, а на кону – новий суперприз.

Спочатку – огляд редакційної пошти із вашими враженнями від кросворда №9.

Сергій Ярмола: Чим ще зайнятись на вихідних? Правильно, розгадати черговий кросворд:) Це було нескладно, отримав позитивні емоції від процесу.

Володимир Іванцюра: Змусило попітніти запитання 22 по горизонталі – прізвисько володаря Золотого м'яча. Перерив купу інформації. Знайшов на російськомовному варіанті Вікіпедії.

Максим Шемчук: Тут майже ідеальне поєднання запитань радше на логіку (типу Метал, Арфа, Іпр), а також на пам'ять і знання. Хоча деякі запитання ну дуже для вузького кола (а для нас – гугл), як от легенди Динамо 40-х чи ШЮ 50-х. Ну і в кожному кросворді хтось з Карпат 80-90-х, але то зрозуміло. :) У цілому кросворд на рівні, з легкими та важко гуглованими питаннями одночасно.

Юрій З: Крутезний душевний кросворд з дуже цікавими питаннями! І призом. Чого вартують Себастьян Абреу, Алі Діа, Террі Бутчер, Тельмо Сарра, Джо Шоу, Роберт Дінст і наш Віктор Турпак! Отримав масу задоволення.

Водночас кілька конкурсантів – Василь Рошинець, Юрій Климкович, Максим Шемчук – резонно спантеличені відповіддю на запитання №13. Вікіпедія подає турецького Хасана, як Шаш. Натомість автор кросворда піддався ностальгії, коли на перетині століть коментатори і преса іменували лідера Галатасарая Сасом. Та й зараз у деяких джерелах цей футболіст іменується саме через С. Маю надію, такий нюанс не зіпсував шановному панству задоволення від кросворда :)

Ба, більше! Ми раді вітати у нашому клубі абсолютних новачків – Мирослава Ковальського, Світлану Сувалко, Олександра та Євгена Татаринових. Продовжуйте – і рано чи пізно Фортуна вам усміхнеться.

Ось усі правильні відповіді на кросворд №9 "Динамо, австрійський маніяк і британець, який не боявся крові"

Горизонтально: 1. Малин. 4. Сєров. 7. Оле. 8. Хітон. 9. Метал. 10. Дим. 11. КІА. 12. Іпр. 13. Сас. 16. Уго. 18. Сарра. 20. Арфа. 21. Сусо. 22. Канна. 23. Бут. 25. Боп. 27. Урс. 29. Джо. 30. Алі. 31. Чопик. 32. Нікон. 33. Інс. 34. Ракув. 35. Товен.

Вертикально: 1. Махлас. 2. Літекс. 3. Нонда. 4. Семмі. 5. Ротару. 6. Валеро. 14. Абреу. 15. Аруна. 17. Госсо. 18. Сак. 19. АСА. 23. Бутчер. 24. Турпак. 25. Бошков. 26. Пронін. 28. Саків. 29. Дінст.

Сліпим жеребом ми визначили переможця 9-го розіграшу. Ним став Юрій Климкович із села Угерсько Стрийського району Львівської області, який отримає від нас книгу Алекса Фергюсона та Майкла Моріца "Менеджмент у стилі Манчестер Юнайтед. Як стати чемпіоном". Просимо пана Климковича вказати свою домашню адресу, номер телефону та координати найближчого відділення Нової Пошти.

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Сьогодні ставимо на розіграш нашу фірмову футболку із зображенням класика українського тренерського корпусу – Мирона Маркевича. Для тих, хто шанував Карпати і Металіст його епохи, хто всім серцем уболівав за Дніпро у фіналі Ліги Європи, або ж просто з повагою ставиться до Мирона Богдановича, ця футболка стане безцінним трофеєм.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 20 серпня включно – цього разу у вас для розгадування є цілих три тижні, тому що конкурс йде у невелику відпустку).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 21 серпня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 1. Новачок лондонського Арсенала у 2005-му. 5. Несподіваний транспорт Олега Береського. 8. Олімпійський стадіон, який прийняв один із фіналів єврокубка у "нульових". 9. Спрощена назва культового клубу Латинської Америки. 10. Машина смерті, якою нарекли форварда київського Динамо 70-х. 12. Підвалини турнірної таблиці. 13. Японець, злий геній збірної України. 16. Місто у Румунії, яке вже півстоліття без чемпіонського титулу. 19. Молдованин, пройшов університети Шахтаря і Динамо. Як його звали? 21. Улюблений напій для символів Санкт-Паулі. 22. Футбольний клуб норвежців. 24. Ім’я одного з новобранців Челсі у 2012-му. 25. Хавбек збірної Чехії першої половини "нульових", чемпіон чотирьох країн. Як його звали? 26. Екс-півзахисник французького Бреста. 28. І Босх, і Гааг. 29. Колишній наставник збірної Анголи, якого сватали у Дніпро. 32. Клуб, солодка булочка для Луїса Адріано у Лізі чемпіонів. 33. Ім’я легендарного бомбардира львівських Карпат. Він був королем повітря. 35. Ле-… – клуб, який свого часу продав нападника київському Динамо. 36. Ветеран Шеффілд Юнайтед. 39. Німецький тренер – його згубив кокаїн. 42. Екс-хавбек збірної Чилі, за яку зіграв понад 100 матчів. 43. Один із найкращих у 90-літній історії клубу Сан-Паулу. 44. Представник африканської діаспори у Ньюкаслі.

Вертикально: 2. Орган, якого бракувало Лі Тхе Хо – форварду Південної Кореї – на ЧС-1990. 3. Чорно-жовтий клуб із Країни тюльпанів. 4. Польський рефері, колекціонер футболок. 5. Стихія Сергія Корідзе. 6. Ймовірно, улюблена юшка Вацка. 7. Чемпіон світу, один із найкращих форвардів в історії німецького футболу. 9. Екс-захисник збірної ПАР, який зробив кар’єру в Росії. 11. Спортивний мешт. 14. Нігерійський нападник, який прикипів до України. 15. Бек збірної США на ЧС-2010. 17. Шотландський форвард-дивак, який виступав під номером 01. 18. … Массіміно – стадіон клубу, де обожнюють слонів. 20. …-Ріяд – мекка саудівського футболу. 21. Екс-голкіпер Вердера і Шальке. 23. Харизматичний екс-арбітр ФІФА із Туманного Альбіону. 27. Ім’я провідного гравця лондонського Арсенала 90-х. 30. Незабутній екс-форвард збірної США. 31. Клуб із цього міста був суперником київського Динамо на Кубку Співдружності кінця 90-х. 32. Легенда Фейєнорда, зараз – перспективний тренер. 34. Хавбек збірної Ізраїлю 70-х. 37. Самурай на ЧС-2010. 38. Просте прізвисько сина Марії Долореш. 40. Зброя Рорі Ділапа. 41. Ім’я наставника одного з клубів німецької Бундесліги.

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