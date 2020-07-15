УЕФА не позволит 5 замен в матчах Лиги чемпионов и Евро-2020, – The Times

Руководящий орган европейского футбола не собирается идти на уступки клубам даже после рекомендаций ФИФА.

В матчах Лиги чемпионов 2020/21 тренеры получат право лишь на 3 замены. После рекомендаций ФИФА о праве на 5 кадровых изменений в течение поединка УЕФА не планирует разрешать данное нововведение в самом престижном клубном турнире Европы, утверждает The Times.

ФИФА сохранила правило "пяти замен" на сезон 2020/21

В УЕФА считают, что право на 5 замен даст преимущество топ-клубам, у которых априори шире скамейка запасных и больше возможностей для усиления игры.

Аналогичное решение будет касаться и чемпионата Европы-2020. Таким образом, Андрей Шевченко сможет провести только 3 замены в матчах турнира, который пройдет летом следующего года.

Напомним, в мае ФИФА разрешила тренерам всех команд проводить по 5 замен в течение поединка. Это нововведение было принято из-за распространения COVID-19 с целью минимизировать риск травм для футболистов.

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