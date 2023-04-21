Заря минимально одолела Колос в матче 22-го тура УПЛ и поднялась на второе место в таблице. Смотрите видео гола и обзор поединка Колос – Заря на "Футбол 24".

Заря создала первый момент в игре аж на 13 минуте – Антюх пробил издали, но это не стало проблемой для вратаря. В середине первого тайма луганчане заработали штрафной, который и стал результативным. Булеца вместо прямого удара откатил на Бражко, который мощным выстрелом открыл счет во встрече.

Заря в меньшинстве удержала победу над Колосом, поднявшись на вторую позицию в УПЛ

До перерыва неплохие моменты имели Антюх и Герреро. Вторая половина началась тоже с атак Зари – издалека пробил Бражко. Луганчане очень быстро остались в меньшинстве – Снурицын получил вторую желтую. Впрочем, это не помешало Заре удержать победный счет и подняться на второе место.