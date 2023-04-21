Зоря мінімально здолала Колос в матчі 22-го туру УПЛ та піднялась на друге місце в таблиці. Дивіться відео гола та огляд поєдинку Колос – Зоря на "Футбол 24".

Зоря створила перший момент у грі аж на 13 хвилині – Антюх пробив здалеку, але це не стало проблемою для воротаря. В середині першого тайму луганці заробили штрафний, який і став результативним. Булеца замість прямого удару відкотив на Бражка, який потужним пострілом відкрив рахунок у зустрічі.

Зоря у меншості втримала перемогу над Колосом, піднявшись на другу позицію в УПЛ

До перерви непогані моменти мали Антюх та Герреро. Друга половина розпочалась теж з атак Зорі – здалеку пробив Бражко. Луганці дуже швидко залишились в меншості – Снуріцин отримав другу жовту. Втім, це не завадило Зорі втримати переможний рахунок та піднятись на друге місце.