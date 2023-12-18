В понедельник, 18 декабря, состоялась жеребьёвка плей-офф раунда Лиги Европы. Шахтёру попался французский Марсель, который занимает 6 место в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров.

Шахтер получил соперника в плей-офф Лиги Европы

"Нам попался очень хороший соперник, который привык к европейским матчам. Шахтёр – действующий чемпион Украины и команда, которая уверенно выступила в Лиге чемпионов. Это будет красивая вывеска, но сложное противостояние. Однако мы также хорошо провели групповой этап Лиги Европы в непростом квартете. В течение следующих двух месяцев нам предстоит проявить серьезность и усердие, чтобы подойти к матчам с Шахтёром в оптимальной форме", – цитирует Лонгорию официальный сайт Марселя.

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