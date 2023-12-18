У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування плей-офф раунду Ліги Європи. Шахтарю попався французький Марсель, який посідає 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату Франції після 16 турів.

Шахтар отримав суперника у плей-офф Ліги Європи

"Нам попався дуже хороший суперник, який звик до європейських матчів. Шахтар – чинний чемпіон України і команда, яка впевнено виступила в Лізі чемпіонів. Це буде гарна вивіска, але складне протистояння. Однак ми також добре провели груповий етап Ліги Європи в непростому квартеті. Протягом наступних двох місяців нам належить проявити серйозність і старанність, щоб підійти до матчів із Шахтарем в оптимальній формі", – цитує Лонгорію офіційний сайт Марселя.

Фонсека на останніх секундах відібрав у ПСЖ перемогу, Марсель виграв 4-й матч поспіль: Ліга 1