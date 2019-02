"Краще б ти назвав мене к*рвою, а не бандерівцем": як колишній українець Романчук оскандалився на всю Польщу

Вихованець волинського футболу Тарас Романчук, який прийняв польське громадянство та виступає за Ягеллонію, опинився в епіцентрі грандіозного скандалу. Футбол у Екстраклясі відійшов на друге місце.

Що сталося?

Ягеллонія приймала Віслу з Плоцька в рамках 22 туру чемпіонату Польщі. Команда Романчука вирвала драматичну перемогу на 90+5 хвилині, а колишній українець став героєм усіх польських ЗМІ, хоча й не відзначився єдиним у зустрічі голом, автором якого став захисник Якуб Вуйчіцкі. Sportowe Fakty стверджують, що усе розпочалось в середині другого тайму, коли Романчук сфолив на хавбеку гостей Домініку Фурману. Останній промовив у бік натуралізованого поляка декілька слів, після чого на полі Муніципального стадіону стало по-справжньому гаряче. Зазвичай спокійний капітан Ягеллонії був настільки розлючений, що між обома фігурантами сутички ледь не дійшло до рукоприкладства. Розбірки тривали близько хвилини та завершились жовтою карткою Романчука. Наступне зіткнення трапилось на 86-й хвилині, після порушення правил на гравцеві команди з Білостока Мартіну Поспішилу.

Романчук: Бандера замучив мою родину, а мене назвали "бандерівець", це неповага

Неофіційно, в кулуарах по завершенні матчу говорили про якусь дуже образливу фразу Фурмана щодо Романчука. Мовляв, 26-річний поляк перетнув усі межі, згадавши у перепалці з волинянином ім'я героя України Степана Бандери. "Забирайся в Україну, бандерівець", – начебто сказав хавбек плоцького клубу, спровокувавши величезний гнів уродженця Ковеля.

Журналіст Przeglad Sportowy Пйотр Волосік подав трохи іншу версію словесної перепалки, посилаюсь на прямих свідків сутички:

Фурман: "Ти – бандерівець та фарбований лис".

Романчук: "Я волів би, щоб ти назвав мене к*рвою, ніж бандерівцем.

Партнер Фурмана до Романчука: "Навіщо ти приїжджав до Польщі?!".

No dobrze,czas zacytować dialog Furmana i Tarasa Romanczuka.Od świadków z boiska.

Furman: -Jesteś banderowcem i farbowanym lisem!

Taras:-Wolałbym,byś nazwał mnie kurwą niż banderowcem.

Kolega Furmana do TR: -Po co przyjeżdżałeś do Polski?!



Dziadków Tarasa zamordowali banderowcy