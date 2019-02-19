"Краще б ти назвав мене к*рвою, а не бандерівцем": як колишній українець Романчук оскандалився на всю Польщу

Вихованець волинського футболу Тарас Романчук, який прийняв польське громадянство та виступає за Ягеллонію, опинився в епіцентрі грандіозного скандалу. Футбол у Екстраклясі відійшов на друге місце.

Що сталося?

Ягеллонія приймала Віслу з Плоцька в рамках 22 туру чемпіонату Польщі. Команда Романчука вирвала драматичну перемогу на 90+5 хвилині, а колишній українець став героєм усіх польських ЗМІ, хоча й не відзначився єдиним у зустрічі голом, автором якого став захисник Якуб Вуйчіцкі. Sportowe Fakty стверджують, що усе розпочалось в середині другого тайму, коли Романчук сфолив на хавбеку гостей Домініку Фурману. Останній промовив у бік натуралізованого поляка декілька слів, після чого на полі Муніципального стадіону стало по-справжньому гаряче. Зазвичай спокійний капітан Ягеллонії був настільки розлючений, що між обома фігурантами сутички ледь не дійшло до рукоприкладства. Розбірки тривали близько хвилини та завершились жовтою карткою Романчука. Наступне зіткнення трапилось на 86-й хвилині, після порушення правил на гравцеві команди з Білостока Мартіну Поспішилу.

Романчук: Бандера замучив мою родину, а мене назвали "бандерівець", це неповага

Неофіційно, в кулуарах по завершенні матчу говорили про якусь дуже образливу фразу Фурмана щодо Романчука. Мовляв, 26-річний поляк перетнув усі межі, згадавши у перепалці з волинянином ім'я героя України Степана Бандери. "Забирайся в Україну, бандерівець", – начебто сказав хавбек плоцького клубу, спровокувавши величезний гнів уродженця Ковеля.

Журналіст Przeglad Sportowy Пйотр Волосік подав трохи іншу версію словесної перепалки, посилаюсь на прямих свідків сутички:

Фурман: "Ти – бандерівець та фарбований лис".

Романчук: "Я волів би, щоб ти назвав мене к*рвою, ніж бандерівцем.

Партнер Фурмана до Романчука: "Навіщо ти приїжджав до Польщі?!".

No dobrze,czas zacytować dialog Furmana i Tarasa Romanczuka.Od świadków z boiska.

Furman: -Jesteś banderowcem i farbowanym lisem!

Taras:-Wolałbym,byś nazwał mnie kurwą niż banderowcem.

Kolega Furmana do TR: -Po co przyjeżdżałeś do Polski?!



Dziadków Tarasa zamordowali banderowcy — Piotr Wołosik (@PiotrWolosik) 16 лютого 2019 р.

А вже згодом інформацію ЗМІ підтвердив сам Романчук, який звинуватив провідника ОУН-Б у злочині щодо власної родини:

Ми граємо проти расизму, а він кидає мені виклик "Бандерою". Важко контролювати свої емоції. Він провокує мене таким чином, хоча мою родину також замордував Бандера. Я думаю, що це останній матч, коли я потиснув йому руку.

Вісла у відповідь на коментар Романчука одразу ж зробила офіційну заяву, заперечивши образи Фурмана на грунті національної нетерпимості: "Вісла Плоцьк відкрито протестує проти несправедливого звинувачення та очорнення нашого гравця".

W związku z rzekomą sytuacją na linii Furman - Romanczuk Wisła Płock otwarcie protestuje przeciwko bezpodstawnemu oskarżaniu i oczernianiu naszego zawodnika. — WislaPlockSA (@WislaPlockSA) 16 лютого 2019 р.

Фурман також категорично спростовував звинувачення з боку Романчука та Ягеллонії: "Річ у тім, що під час матчу відбувалися неодноразові сутички між гравцями обох команд. Футболісти не шкодували власної люті, вживаючи вульгарні слова. Міцне чоловіче слівце зазвичай трапляється у кожному поєдинку ліги. Емоції, боротьба за очки та якнайвище місце в таблиці доволі часто провокують, що гравці промовляють різні речі, часом це неприємно, але в спорті таке трапляється. Але у жоден момент на полі не було інциденту, який описував Романчук.

Я буду боротися за своє добре ім'я. Я вже звернувся до клубу Вісла Плоцьк за юридичною підтримкою та допомогою. Сподіваюся, що справа буде вирішена вже найближчим часом".

Як розвивається ситуація

Сутичку "Романчук-Фурман" взялась розслідувати поліція Підляшшя. Правоохоронці розглядають справу як "расистський інцидент":

"Поліцейські зв'язалася з гравцем Ягеллонії, який в неділю з'явився в штаб-квартиру і дав покази. Він розповів їм про весь перебіг події на полі, яка трапилась на 86-й хвилині. За його інформацією, він був ображений своїм суперником на грунті національної приналежності. Ми також розпочали наступні кроки. Слідчі з муніципального штабу звернуться до телеканалу для отримання записів з мікрофонів і камер по всьому полю, які могли б зафіксувати цей інцидент", – цитують Sportowe Fakty комісара поліції Підляшшя Томаша Крупу.

Трохи швидше, ніж поліція, спрацював Польський футбольний союз. Очільник PZPN Збігнев Бонек натякнув, що Романчук небезпідставно пожалівся на Фурмана. "Існує відеоматеріал, який чітко показує, що Фурман говорить Романчуку. Я не можу зараз передати зміст цієї розмови, але, знаючи обох, не думаю, що Романчук звертався б до журналістів з такою темою, якщо б цієї теми не було", – заявив Бонек в ефірі офіційного каналу Екстракляси.

Якщо слова Фурмана будуть доведені, польський хавбек навряд чи швидко повернеться на футбольне поле. Йому загрожує тривала дискваліфікація... через героя України Бандеру.

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