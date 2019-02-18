Романчук: Бандера замучив мою родину, а мене назвали "бандерівець", це неповага

Хавбек Ягеллонії Тарас Романчук прокоментував інцидент з гравцем Вісли Плоцьк Домініком Фурманом, який назвав його "бандерівцем".

"Мені було важко контролювати емоції. Моя сім'я теж була замучена Бандерою, а він мені таке говорить.

"В Україні дехто називає мене зрадником". Тарас Романчук – про зміну громадянства та образ "фарбованого лиса"

Це неповага. Не знаю, подам я йому ще коли-небудь руку", – сказав Романчук порталу Wprost.

Нагадаємо, минулого року уродженець Ковеля Тарас Романчук вирішив прийняти польське громадянство.

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