Краковия Дитятьева уступила Ягеллонии – гол украинца отменили из-за сомнительного офсайда

Краковия в матче 31-го тура польской Екстраклясы минимально уступила Ягеллонии. Читайте отчет матча на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2019/20, 31-й тур

Краковия – Ягеллония – 1:2

Голы: Лопеш, 76 – Рунье, 23, Бида, 74

Ягеллония повела в счете в первом тайме благодаря голу Рунье. Сразу после перерыва Краковия выровняла положение благодаря голу Дитятьева, однако арбитр отменил его после просмотра VAR из-за противоречивого офсайда.

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Ягеллония воспользовалась этим и удвоила свое преимущество благодаря забитому мячу Биды. Рафаэль Лопеш один мяч отыграл, однако большего Краковия не смогла добиться.

Таким образом, Ягеллония набрала 47 очков и обогнала Краковию, поднявшись на 5 место – команда Дитятьева с 46 пунктами на ступеньку ниже.

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