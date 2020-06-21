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Краковия Дитятьева уступила Ягеллонии – гол украинца отменили из-за сомнительного офсайда

21:50 - Читати українською
Краковия Дитятьева уступила Ягеллонии – гол украинца отменили из-за сомнительного офсайда
Алексей Дитятьев / фото: ФК Краковия

Краковия в матче 31-го тура польской Екстраклясы минимально уступила Ягеллонии. Читайте отчет матча на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2019/20, 31-й тур

Краковия – Ягеллония – 1:2

Голы: Лопеш, 76 – Рунье, 23, Бида, 74

Ягеллония повела в счете в первом тайме благодаря голу Рунье. Сразу после перерыва Краковия выровняла положение благодаря голу Дитятьева, однако арбитр отменил его после просмотра VAR из-за противоречивого офсайда.

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Ягеллония воспользовалась этим и удвоила свое преимущество благодаря забитому мячу Биды. Рафаэль Лопеш один мяч отыграл, однако большего Краковия не смогла добиться.

Таким образом, Ягеллония набрала 47 очков и обогнала Краковию, поднявшись на 5 место – команда Дитятьева с 46 пунктами на ступеньку ниже.

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Теги
Украинцы за рубежом Алексей Алексей Дитятьев Ягеллония Ягеллония Краковия Краковия Польша Мир
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