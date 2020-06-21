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Краковія Дитятьєва поступилась Ягеллонії – гол українця скасували через сумнівний офсайд

21:47 - Читать на русском
Краковія Дитятьєва поступилась Ягеллонії – гол українця скасували через сумнівний офсайд
Олексій Дитятьєв / фото: ФК Краковія

Краковія в матчі 31-го туру польської Екстракляси мінімально поступилась Ягеллонії. Читайте звіт матчу на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2019/20, 31-й тур

Краковія – Ягеллонія – 1:2

Голи: Лопеш, 76 – Руньє, 23, Біда, 74

Ягеллонія повела у рахунку в першому таймі завдяки голу Руньє. Одразу по перерві Краковія вирівняла становище завдяки голу Дитятьєва, проте арбітр скасував його після перегляду VAR через суперечливий офсайд.

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Ягеллонія скористалась цим та подвоїла свою перевагу завдяки забитому м'ячу Біди. Рафаель Лопеш один м'яч відіграв, проте на більше Краковія не спромоглась.

Таким чином, Ягеллонія набрала 47 очок та обігнала Краковію, піднявшись на 5 місце – команда Дитятьєва з 46 пунктами на сходинку нижче.

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