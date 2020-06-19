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Дитятьев: Заметил, что поляки больше не любят русских

00:33 - Читати українською
Дитятьев: Заметил, что поляки больше не любят русских
Алексей Дитятьев / фото из соцсетей

Украинский защитник Краковии Алексей Дитятьев рассказал о своем пребывании в Польше.

"Знаете, с негативом я здесь сталкивался не чаще, чем в Украине сталкивался с людьми, которым не нравилось то, что говорят на русском или украинском. За три года – это единичные случаи, что была какая неприязнь к украинцам в ​​Польше.

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Чаще всего здесь я замечал, что поляки больше не любят русских. Если они слышат русскую речь, они больше напрягаются, чем когда слышат, что кто-то разговаривает на украинском. Это я заметил", – сказал Дитятьев в комментарии Ua-football.

Напомним, Алексей перешел в Краковию в июле 2017 года из львовских Карпат. В текущем сезоне провел за свою команду 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Теги
Мир Краковия Краковия Украинцы за рубежом Алексей Алексей Дитятьев
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