Контрольные матчи

КПР – Манчестер Юнайтед – 4:2

Голы: Остин, 7, Дайкс, 53, Одубаджо, 58, Дайкс, 59 – Лингард, 3, Еланга, 73

Селтик – Вест Хэм – 2:6

Голы: Макгрегор, 7, Кристи, 50 – Антонио, 23, 32, Нобл, 37 (пен), Бенрахма, 53, Боуэн, 73, Окофлекс, 85

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Перед матчем МЮ сообщил о продолжении сотрудничества с Сульшером. Лингард, возможно, окрыленный этим известием, открыл счет уже на 3-й минуте. Правда, после "красные дьяволы" пропустили от Куинз Парк Рейнджерс один мяч в первом тайме и три во втором. Отдельно стоит выделить результативные дальние выстрелы Одубаджо и Дайкса. Манчестер Юнайтед ответил лишь голом Елангы в конце встречи.

Вест Хэм проводил очередной спарринг, соперником был Селтик. "Кельты" забили англичанам лишь два мяча, а вот "молотобойцы" ответили аж шестью результативными ударами. Дублем, в частности, отличился Маркос Антонио. Андрея Ярмоленко не было даже в заявке, ведь он еще находится в отпуске.

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