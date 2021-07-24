Товарищеские матчи

Ливерпуль – Майнц – 1:0

Гол: Килиан, 86 (АГ)

Атлетико – Нумансия – 1:1, пенальти 2:1

Голы: Сориано, 4 – Суарес, 32

Третьим соперником Ливерпуля на межсезонных сборах стал Майнц. В первом тайме "красные" минимально превосходили соперника. После перерыва команды едва ли не полностью изменили состав, а победу праздновали подопечные Клоппа. Правда, она вышла драматичной – Килиан, который появился на поле во втором тайме, на 86-й отличился автоголом.

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Атлетико тоже провел достаточно напряженный матч. Уже на 4 минуте Джулиано Симеоне – сын наставника "матрасников" – отдал на Сориано, который вывел команду вперед. Для потомка Эль-Чоло это был дебют за основу мадридцев. Нумансия отыгралась еще до перерыва, а матч в итоге перешел в серию пенальти, в которой точнее были представители Атлетико.

Ассист Джулиано Симеоне:

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