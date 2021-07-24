Контрольні матчі

КПР – Манчестер Юнайтед – 4:2

Голи: Остін, 7, Дайкс, 53, Одубаджо, 58, Дайкс, 59 – Лінгард, 3, Еланга, 73

Селтік – Вест Хем – 2:6

Голи: Макгрегор, 7, Крісті, 50 – Антоніо, 23, 32, Нобл, 37 (пен), Бенрахма, 53, Боуен, 73, Окофлекс, 85

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Перед матчем МЮ повідомив про продовження співпраці з Уле Гуннаром Сульшером. Лінгард, можливо, окрилений цією звісткою, відкрив рахунок вже на 3-й хвилині. Щоправда, опісля "червоні дияволи" пропустили від Квінз Парк Рейнджерс один м'яч у першому таймі та три у другому. Окремо варто виділити результативні дальні постріли Одубаджо та Дайкса. Манчестер Юнайтед відповів лиш голом Еланги наприкінці зустрічі.

Вест Хем проводив черговий спаринг, суперником був Селтік. "Кельти" забили англійцям лише два м'ячі, а от "молотобійці" відповіли аж шістьма результативними ударами. Дублем, зокрема, відзначився Маркос Антоніо. Андрія Ярмоленка не було навіть у заявці, адже він ще перебуває у відпустці.

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