Президент Руха Григорий Козловский категорически высказался об Анатолии Тимощуке, рекордсмене сборной Украины по количеству проведенных матчей, и ему подобных.

"Сашка Алиев всегда был нормальным парнем. Но он меня очень удивил, ведь он вырос, по сути, в России. Меня удивило, что он действительно оказался настоящим патриотом.

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Пусть там другие патриоты себя покажут, Тимощук тот же. Как говорится, с такими украинскими гнидами и врагов не нужно. Удивили Усик и Ломаченко тоже (вступили в ряды терробороны, как и Алиев – прим.)", – резюмировал Козловский в комментарии Денисов Time .

Напомним, с начала войны из России уехали почти все украинские футболисты. Работать на оккупанта все же остались минимум двое – Анатолий Тимощук и Иван Ордец.