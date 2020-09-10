"Я читал выступление Сергея Палкина, там написана правда. Мы действительно с ним созванивались и обсуждали эту ситуацию, советовались, как поступить, чтобы не пострадал и сам Шахтер, ведь им представлять нашу страну в еврокубках.

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Поэтому мы искали оптимальный вариант. Сошлись на том, что перенесем игру на 23-е, за что я благодарен Шахтеру, что отнеслись с пониманием. Это пример того, как большие и богатые клубы должны себя вести, когда есть проблемы у не таких богатых клубов. Мы благодарны.

Мы одна большая семья, Сергей Анатольевич все правильно сказал. А в семье принято советоваться и принимать общие семейные футбольные решения", – сказал Козловский в эфире Футбол News.

Напомним, матч второго тура УПЛ между Рухом и Шахтером перенесли из-за вспышки коронавируса в лагере львовской команды – пять игроков заразились. Поединок должен состояться 23 сентября.

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