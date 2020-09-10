Козловський розповів, як домовився з Шахтарем про перенесення матчу Руха
Президент львівського Руха Григорій Козловський прокоментував перенесення матчу проти Шахтаря через коронавірус.
"Я читав виступ Сергія Палкіна, там написана правда. Ми дійсно з ним зідзвонювалися і обговорювали цю ситуацію, радилися, що робити, щоб не постраждав і сам Шахтар, адже їм представляти нашу країну в єврокубках.
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Тому ми шукали оптимальний варіант. Зійшлися на тому, що перенесемо гру на 23 вересня, за що я вдячний Шахтарю, що поставилися з розумінням. Це приклад того, як великі і багаті клуби повинні себе вести, коли є проблеми у не настільки багатих клубів. Ми вдячні.
Ми одна велика сім'я, Сергій Анатолійович все правильно сказав. А в родині прийнято радитися і приймати спільні сімейні футбольні рішення", – сказав Козловський в ефірі Футбол News.
Нагадаємо, матч другого туру УПЛ між Рухом та Шахтарем перенесли через спалах коронавірусу в таборі львівської команди – п'ять гравців інфікувалися. Поєдинок має відбутись 23 вересня.
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