"Я очень уважаю Ивана Федыка, считаю его одним из самых перспективных тренеров в стране. Если взять возраст, опыт и профессионализм, то растет топ-тренер. Не все его почувствовали так, как я чувствую. У него большой багаж знаний и умений.

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Есть такое понятие, как перезагрузка отношений, перезагрузка понимания. Я говорил с Иваном, у нас там были внутренние вопросы в клубе, я не хочу об этом говорить. Тренер должен быть такой, как сталь – из горячего в холодное. Если будет только в горячем или только в холодном, то получится кусок ржавого металла.

Думаю, что наши с Федыком пути не разошлись. Мы остались вместе, но не хочу говорить о чем мы договорились. Посмотрим лет через 10, где будут те тренеры, которые есть сейчас. Федык, с его настойчивостью, окончит Коверчано – школу тренеров в Италии.

Меня бы идеально устроил тандем Кучук – Федык, но я не могу женить своих детей, своих соседей, а тем более тренеров. У них должен быть брак по любви, а не по расчету. Я в глубине души мечтаю об этом. Но это их жизнь. Нынешний тренерский штаб сам решает, с кем ему работать", – сказал Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Федык возглавлял Рух с июня 2020-го по август 2021 года.

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