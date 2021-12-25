Президент львовского клуба Григорий Козловский рассказал, с кем, кроме Кучука, вел предмет переговоры после увольнения Ивана Федыка.

"Были варианты, я не скрываю. Я разговаривал с Григорчуком, мы разговаривали с Вернидубом. Это индивидуальные разговоры.

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Это частные вещи, про которые неправильно говорить наружу. Но диалоги были, консультации, понимание было и мне эти тренеры тоже были очень приятны, но есть нюансы. .

Так случилось, что все звезды сошлись и у Леонида Станиславовича Кучука вариантов не было соскочить с этой истории", – сказал Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, Кучук возглавил Рух в августе 2021 года. Григорчук с лета без работы после ухода из солигорского Шахтера, а Вернидуб с декабря 2020-го возглавляет Шериф, с которым на днях продлил контракт.

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