"Я дуже поважаю Івана Федика, вважаю його одним із найперспективніших тренерів у країні. Якщо взяти вік, досвід та професіоналізм, то зростає топ-тренер. Не всі його відчули так, як я відчуваю. У нього великий багаж знань та умінь.

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Є таке поняття, як перезавантаження відносин, перезавантаження розуміння. Я говорив з Іваном, у нас там були внутрішні питання у клубі, я не хочу про це говорити. Тренер має бути такий, як сталь – з гарячого в холодне. Якщо буде тільки в гарячому або лише в холодному, то вийде шматок іржавого металу.

Думаю, що наші з Федиком шляхи не розійшлися. Ми залишилися разом, але не хочу говорити, про що ми домовилися. Подивимося років за 10, де будуть ті тренери, які є зараз. Федик, з його наполегливістю, закінчить Коверчано – школу тренерів в Італії.

Мене б ідеально влаштував тандем Кучук – Федик, але ж я не можу одружити своїх дітей, своїх сусідів, а тим більше тренерів. У них має бути шлюб із любові, а не за розрахунком. Я в глибині душі мрію про це. Але це їхнє життя. Цьогорічний тренерський штаб сам вирішує, з ким йому працювати", – сказав Козловський в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, Федик очолював Рух з червня 2020-го по серпень 2021 року.

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