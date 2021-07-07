Сегодня, 7 июля, стало известно, что Рух и Львов не смогли договориться с руководством Арены Львов о проведении домашних матчей в УПЛ 2021/22. Эти две команды и Карпаты из второй лиги будут вынуждены играть на стадионе Украина.

В заявлении Руха шла речь, в частности, о том, что причиной такого решения является деятельность руководства Арены Львов. У директора стадиона Ольга Манько есть другая точка зрения.

"Весь предыдущий сезон Рух и Львов работали вдвое меньше себестоимости обслуживания футбольного поля стадиона. Мы – государственное предприятие, которое работает в рыночной экономике, мы не можем работать себе в ущерб. Предложенные стадионом условия не подходят этим футбольным клубам, как и стадиону не подходят предложенные клубами условия.

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Рух и Львов манипулируют цифрами. Они готовы платить 210 тысяч гривен за матч, но не готовы платить за подогрев поля. А у этих команд есть матчи в декабре. В прошлом году, когда они отказывались платить за подогрев, наше поле в марте уже не было пригодно, чтобы встретить сборную. Наши условия – 210 тысяч гривен плюс подогрев газона. Они не просто лояльны, а едва дотягивают до себестоимости. Я не позволю, чтобы травяное покрытие стадиона во Львове дошло до такого уровня, как на стадионе Украина. Я не спрашиваю у Козловского, почему в Гранд Отеле номера стоят дороже, чем в Будапеште или Вене. Я выбираю то, что могу оплатить.

Я – футбольный человек, потому что переживаю за будущее этого стадиона, за государственный инфраструктурный объект, за достояние, которое стало символом Евро-2012. Мы не создаем препятствий и не выдвигаем претензий, когда играет сборная Украины. Мы быстро заключаем договора и согласовываем цену. Я переживаю за эксплуатацию этого объекта.

Козловский постоянно мне угрожает. Также угрожает работникам арены. Делает это открыто и не совсем достойным способом. Во-вторых, подконтрольные Григорию Петровичу СМИ травят мою семью, которая находится в Киеве. В-третьих, я считаю, что 90-е годы закончились. В-четвертых, назначать руководителей государственного предприятия – это полномочия министра молодежи и спорта Украины, а не Козловского.

Сборная Украины платит за матч более 650 тысяч гривен. Почему национальная команда должна платить столько, а Козловский не хочет платить 210 тысяч? Футболисты сборной больше нагружают поле? Или их вдвое больше бегает по газону?

Можете спросить у директора НСК Олимпийский, сколько стоит проведение одного матча, есть ли у них такие проблемы с командами, или выкручивают ли руки директору стадиона президенты Динамо и Шахтера", – цитирует Ольгу Манько Tribuna.

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