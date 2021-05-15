"Мы очень хотим играть на Арене Львов, но так случилось, что директором стадиона назначили женщину (Ольгу Манько – прим. Футбол 24), которая не совсем понимает, что такое футбол. Наверное, она – хороший менеджер, если ее поставили директором. Думаю, бог даст ей ума понять, что такое футбол для Львова. В противном случае этому человеку придется понять, что такое Львов и футбол.

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Переговоры непростые. Если кто-то хочет похоронить Арену Львов, чтобы там был чемпионат луга и баптисты выступали, он это получит. Мы это организуем. Этот стадион построен для того, чтобы там был футбол и приходили люди, а не реализовывались чьи-то амбиции.

Проблема в том, что таким стадионом должен управлять футбольный человек. План Б – придет человек вместо женщины управлять Львов Ареной. Это и есть наш план Б. Играть мы будем на Львов Арене. С ней или без нее", – заявил Козловский в эфире клубного YouTube Руха.

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