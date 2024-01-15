Денис Кожанов, в декабре прошлого года повесивший бутсы на гвоздь, возвращается на футбольное поле.

Украинский полузащитник Денис Кожанов продолжит игровую карьеру на любительском уровне. Накануне 36-летний футболист присоединился к команде Blago-Юность из села Верхняя Калушского района Ивано-Франковской области. О сроках и условиях соглашения не сообщается.

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За несколько дней до этого коллектив возглавил бывший наставник стрыйской Скалы и тернопольской Нивы Василий Малик, а играющим тренером остается полузащитник Владимир Федорив, с которым Кожанов выступал еще в Севастополе.

Ранее сообщалось, что Кожанов продолжит работать помощником главного тренера Карпат-2. Денис в комментарии Sport.ua расставил все точки над "і": "Я буду помогать в Карпатах, а за Blago-Юность смогу играть, если свободное время будет".

Напомним, Blago-Юность лидирует в чемпионате Ивано-Франковской области, набрав в 11 матчах 29 очков. Ранее команда вышла в 1/2 финала Кубка Украины 2023/24 среди любителей, где сыграет с Николаевом (Львовская область).

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