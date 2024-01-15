Денис Кожанов, який у грудні минулого року повісив бутси на цвях, повертається на футбольне поле.

Український півзахисник Денис Кожанов продовжить ігрову кар'єру на аматорському рівні. Напередодні 36-річний футболіст приєднався до команди Blago-Юність із села Верхня Калуського району Івано-Франківської області. Про терміни та умови угоди не повідомляється.

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За декілька днів до цього колектив очолив колишній наставник стрийської Скали і тернопільської Ниви Василь Малик, а граючим тренером залишається півзахисник Володимир Федорів, з яким Кожанов виступав ще у Севастополі.

Раніше повідомлялось, що Кожанов продовжить працювати помічником головного тренера Карпат-2. Денис у коментарі Sport.ua розставив всі крапки над "і": "Я допомагатиму в Карпатах, а за Blago-Юність зможу грати, якщо вільний час буде".

Нагадаємо, Blago-Юність лідирує у чемпіонаті Івано-Франківської області, набравши в 11 матчах 29 очок. Раніше команда вийшла до 1/2 фіналу Кубка України 2023/24 серед аматорів, де зіграє Миколаєвом (Львівська область).

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