Кожанов покидает Волынь

"В Волынь меня приглашал Андрей Богданович Тлумак. Он идет. Логично, что и я иду. Планы? Отдохнуть, собраться с мыслями и продолжать карьеру. Силы и желание есть", – цитирует Кожанова издание Footboom.

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Напомним, Денис присоединился к луцкой команде в июле 2018 года. В текущем сезоне провел за Волынь 30 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. По итогам сезона занял второе место в рейтинге лучших футболистов Первой лиги.

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