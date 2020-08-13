Определен лучший игрок Первой лиги 2019/20

Клубы Первой лиги выбрали лучшего футболиста сезона 2019/20. Им стал нападающий Ингульца Ника Ситчинава.

Форвард Ингульца, выступающий за команду с 2016 года, набрал больше всех голосов. В опросе принимали участие все клубы Первой лиги, которые могли выбрать три фамилии, сообщает официальный сайт ПФЛ.

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26-летний грузин уверенно победил в опросе, набрав 19 баллов. Второе место занял игрок Волыни Денис Кожанов (12 баллов). Третьим стал представитель Миная Анатолий Нуриев (11 очков). К слову, именно данная тройка сформировала топ-3 лучших бомбардиров Первой лиги. Кожанов забил 18 голов, Нуриев – 17, Ситчинава – 16.

Отметим, сегодня, 13 августа, пройдет последний тур Первой лиги. Ингулец, который лидирует в чемпионате, на выезде сыграет против Балкан.

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