Волынь уволит Тлумака с поста главного тренера, – СМИ

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак в ближайшее время покинет луцкую команду, сообщает издание Footboom.

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Основной причиной такого решения стал невыход Волыни в УПЛ. К слову, легенда Карпат возглавил "крестоносцев" два года назад – 1 июня 2018-го.

Напомним, в последнем туре лучане на выезде минимально уступили Минаю (0:1) и потеряли право на повышение в классе, опустившись на пятую строчку турнирной таблицы. В высший дивизион пробились Минай, Рух и Ингулец.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела