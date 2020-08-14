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Волынь уволит Тлумака с поста главного тренера, – СМИ

16:39 - Читати українською
Волынь уволит Тлумака с поста главного тренера, – СМИ
Андрей Тлумак / Фото из открытых источников

Луцкую команду ждут серьезные изменения.

 

Главный тренер Волыни Андрей Тлумак в ближайшее время покинет луцкую команду, сообщает издание Footboom.

Исторический выход команды Кобина в УПЛ и шедевр Ткачука в видеообзоре матча Минай – Волынь

Основной причиной такого решения стал невыход Волыни в УПЛ. К слову, легенда Карпат возглавил "крестоносцев" два года назад – 1 июня 2018-го.

Напомним, в последнем туре лучане на выезде минимально уступили Минаю (0:1) и потеряли право на повышение в классе, опустившись на пятую строчку турнирной таблицы. В высший дивизион пробились Минай, Рух и Ингулец.

Минай выиграл Первую лигу и поднялся в УПЛ, Ингулец выхватил вторую путевку, Рух – также почти в элите, Волынь пролетела

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Волынь Волынь Первая лига Минай Минай Андрей Андрей Тлумак Минай - Волынь
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