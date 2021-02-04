Похоже, футбольная Украина потеряет еще одного ветерана.

Известный украинский футболист Александр Ковпак решил повесить бутсы на гвоздь, сообщает Meta-ratings. 38-летний игрок планирует остаться в футболе и попробовать свои силы на тренерском мостике.

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Последним клубом, где играл Ковпак, был любительский ЛНЗ Лебедин. В сезоне 2008/2009 он стал лучшим бомбардиром УПЛ, забив 17 голов в составе Таврии.

Также Александр выступал в Арсенале, Севастополе, Ворскле, черкасском Днепре, Полтаве, Десне, Черноморце и Полесье. Ветеран имеет в своем активе и три матча за сборную Украины.

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