Победный поединок против Шальке стал для Давида Абрахама последним в профессиональной карьере. Интересно, что сама встреча завершилась очень неожиданно – капитан получил аплодисменты от партнеров и обменялся футболками не с футболистами, как это бывает обычно, а с арбитрами.

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Само решение завершить карьеру капитан Айнтрахта мотивировал любовью к сыну: "Это было непросто. Но моему сыну Альфонсо уже 4,5 года. К сожалению, я вижусь с ним реже, чем хотелось бы. Особенно, после начала пандемии. Я хочу видеть, как растет мой сын – это то, что нельзя заменить".

После 178 матчей в футболке Айнтрахта Абрахам вернулся на родину и наконец будет иметь время для сына. Накануне он подписал контракт с аматарським клубом Уракан де Чабас из провинции Санта-Фе и начал новую страницу своей жизни.

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