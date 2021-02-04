Відомий український футболіст Олександр Ковпак вирішив повісити бутси на цвях, повідомляє Meta-ratings. 38-річний гравець планує залишитись у футболі та спробувати свої сили на тренерському містку.

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Останнім клубом, де грав Ковпак, був аматорський ЛНЗ Лебедин. У сезоні 2008/2009 він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 17 голів у складі Таврії.

Також Олександр виступав в Арсеналі, Севастополі, Ворсклі, черкаському Дніпрі, Полтаві, Десні, Чорноморці та Поліссі. Ветеран має у своєму активі і три матчі за збірну України.

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