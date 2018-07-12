Ковпак рассказал, что подписал контракт с Десной

Экс-футболист сборной Украины Александр Ковпак сообщил, что подписал контракт с Десной.

"Я был знаком с наставником Десны Александром Рябоконем и раньше. После того как стало известно, что Полтавы в УПЛ не будет, он мне позвонил и пригласил на сборы. Мы с ребятами еще были в Полтаве, самостоятельно тренировались, хотя уже все было известно.

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Согласился поехать в Чернигов без раздумий. Сейчас приехали с Десной на базу Полтавы. Можно сказать, в своей комнате на кровати подписал контракт.

У нас добротная команда, есть опытные игроки, многих я знал, играли вместе. Уверен, что в Премьер-лиге отставать мы не будем. Чемпионат покажет, но амбиции у нас тоже очень высоки. Думаю, мы будем играть в атакующий футбол, чтобы забивать голы. Конечно, Премьер-лига - другой уровень, но будем стараться, возможно, даже цепляться за первую шестерку", – цитирует 35-летнего форварда zbirna com.

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Отметим, официальной новости от Десны о переходе Ковпака еще нет.

В прошлом сезоне в составе Полтавы Ковпак сыграл 28 матчей, в которых забил 10 голов.