Ковпак розповів, що підписав контракт з Десною

Екс-футболіст збірної України Олександр Ковпак повідомив, що підписав контракт з Десною.

"Я був знайомий з наставником Десни Олександром Рябоконем і раніше. Після того як стало відомо, що Полтави в УПЛ не буде, він мені подзвонив і запросив на збори. Ми з хлопцями ще були в Полтаві, самостійно тренувались, хоча вже все було відомо.

Десна продовжила оренду Безбородька

Погодився поїхати до Чернігова без роздумів. Зараз приїхали з Десною на базу Полтави. Можна сказати, в своїй кімнаті на своєму ліжку підписав контракт.

У нас добротна команда, є досвідчені гравці, багатьох я теж знав, грали разом. Впевнений, що в Прем'єр-лізі пасти задніх ми не будемо. Чемпіонат покаже, але амбіції у нас теж дуже високі. Думаю, ми будемо грати в атакувальний футбол, щоб забивати голи. Звичайно, Прем'єр-ліга – інший рівень, але будемо намагатися, можливо, навіть чіплятися за першу шістку", – цитує 35-річного форварда zbirna com.

Нагорняк: Українські клуби навчились рахувати гроші

Відзначимо, офіційної новини від Десни про перехід Ковпака ще немає.

У минулому сезоні в складі Полтави Ковпак зіграв 28 матчів, в яких забив 10 голів.