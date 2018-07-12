Нагорняк: Украинские клубы научились считать деньги

Украинский специалист рассказал о специфике сборов украинских клубов.

"Наши клубы научились считать деньги, поэтому стараются экономить. От этого и зависит то, кто куда ездит. Отдельная тенденция, что в этом году заметно особенно - команды, которые понесли большие кадровых изменения, не выезжают за границу. И это правильно: если у тебя много новичков, лучше "быть на месте" – то есть не уезжать далеко от своего места дислокации. Это характерно Олимпику, Черноморцу.

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И вообще – тренировочные сборы являются периодом рутины, поэтому не очень важно, где их проводить, – недалеко от дома далеко. Кроме того, не забывайте периоду затяжной подготовки непременно предшествует отпуск, когда почти все наши профессионалы отдыхают на иностранных курортах. Поэтому дальнейшая "перемена мест" вместе с командой не имеет принципиального значения", – рассказал Нагорняк пресс-службе УПЛ.

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