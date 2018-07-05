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Десна продолжила аренду Безбородко

6 июля 06:30 6 Читати українською
Десна продолжила аренду Безбородко
Денис Безбородко / Официальный сайт Десны

Черниговская Десна объявила о продлении аренды форварда Шахтера Дениса Безбородко.

"Северяне" договорились с "горняками" о продлении срока аренды форварда Шахтера Дениса Безбородко, сообщает официальный сайт Десны.

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Прошлый сезон Безбородко провел в составе Десны и помог черниговском клубу выйти в УПЛ.

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24-летний футболист сыграл 30 поединков за Десну во всех турнирах и забил 9 мячей.

Теги
Денис Безбородько Денис Безбородько Десна Десна
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