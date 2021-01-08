Полузащитник Шахтера Виктор Коваленко подписал предварительный контракт с бергамской Аталантой на пять лет, сообщает программа "ТаТоТаке".

"Коваленко начал закисать в Шахтере": Санжар оценил шансы украинца в Аталанте

По информации источника, пока нет окончательного решения, перейдет ли Коваленко в итальянский клуб зимой с компенсацией для "горняков", или летом как свободный агент. Кроме того, это также зависит от того, останется ли в Аталанте арендованный у Жироны колумбийский защитник Хуан Мохика.

Как известно, Коваленко интересовались Наполи, Удинезе, Бенфика, турецкие и российские клубы, однако аргументами в пользу бергамской команды стало то, что "Богиня" предложила довольно выгодные условия, в команде выступает партнер по сборной Украины Руслан Малиновский, а также то, что главный тренер Джан Пьеро Гасперини лично следил за футболистом и знает, как его использовать.

Напомним, Коваленко – воспитанник академии Шахтера. В текущем сезоне провел за "горняков" 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

Коваленко в Аталанте: итальянские СМИ озвучили влияние на Малиновского и роль украинца, или У Шахтера проблема