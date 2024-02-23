Болонья и Верона открыли 26-й тур Серии А (2:0). Счет и обзор матча чемпионата Италии читайте на "Футбол 24".

Фаворит поединка был очевиден. Болонья является главной сенсацией текущего сезона Серии А. Команда Тьягу Мотты борется за путевку в ЛЧ и выиграла 4 последних матча. Даже ничья с Вероной поднимала “россоблу” в топ-4, но, безусловно, целью хозяев были все три очка. Верона же подходила к игре, находясь в зоне вылета с 5-матчевой серией без побед, а последний раз выигрывала в чемпионате еще 13 января.

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Уже на 11-й минуте случился интересный эпизод. Главный арбитр Розарио Абиссо получил травму и не смог продолжить игру. Его заменил четвертый судья Джакомо Камплоне.

А на 27-й минуте Болонья забила, реализовав первый же момент. Успех подопечным Мотты принес стандарт. После подачи углового Монтипо не дотянулся до мяча, Орсолини прострелил, а Фаббиан из пределов вратарской замкнул. Этот гол оказался юбилейным – 3400-м в истории Серии А.

Вскоре Орсолини мог удвоить преимущество хозяев, но упустил два супермомента, не попав в полупустые ворота. До перерыва счет не изменился. Во втором тайме Скорупски едва не подарил гол Вероне, неудачно введя мяч в игру – повезло хозяевам, что игрок гостей не попал.

Не забиваешь – получай. На 65-й Ремо Фройлер сделал счет 2:0 ударом с линии вратарской. Джованни Фаббиан к забитому мячу добавил еще и голевой пас – едва ли не лучший матч 21-летнего игрока за "россоблу". До финального свистка счет не изменился, хотя гости имели классный шанс – Скорупски выдал сумасшедший сейв.. Заслуженная победа команды Тьягу Мотты.

2:0 – Болонья одержала пятую победу подряд, набрала 48 очков и ворвалась в зону ЛЧ. "Россоблу" разместились на 4-й строчке (правда, у Аталанты две игры в запасе и на три очка меньше). Верона продолжила неудачную серию – 18 место, 20 пунктов.

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