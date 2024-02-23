Очередная еврокубковая неделя привела к изменениям в таблице коэффициентов УЕФА. В этом году сезонный рейтинг имеет действительно важное значение.

Со следующего сезона главный клубный турнир изменит схему розыгрыша. Среди прочего групповой этап расширят до 36 команд вместо 32, как было раньше. Благодаря этим реформам две дополнительные путевки групповой раунд ЛЧ получат две лучшие ассоциации по итогам предыдущего сезона.

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Прямо сейчас места достались бы Бундеслиге и Серии А. Хотя итальянский футбол переживает не лучшие времена, но эта страна до сих пор не потеряла ни одного представителя в еврокубках сезона 2023/24. Это единственная страна, которая может таким похвастаться. Италия уже набрала 15.571 очко, что позволяет ей уверенно лидировать. Вторыми сейчас являются немцы, но их преимущество над Англией не такое уж и большое. Вероятнее всего именно эти две ассоциации будут бороться за вторую дополнительную путевку в Лигу чемпионов.

Среди не самых очевидных фактов таблицы коэффициентов отметим пятое место Испании, которая проигрывает даже Франции. Даже, потому что в Лиги 1 остался лишь один представитель в ЛЧ, а у Ла Лиги пока их четверо. Однако самым большим удивлением нынешнего сезона, безусловно, стали чехи, которые расположились сразу за классическими топ-чемпионатами.

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