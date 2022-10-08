Коваленко вернулся в общую группу Специи – украинец три недели был без футбола
Украинский легионер "орлят" Виктор Коваленко готов помочь своей команде в ближайшем матче.
Полузащитник Специи Виктор Коваленко вернулся в основу команды, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
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26-летний украинец сможет помочь своей команде в выездном матче 9-го тура Серии А против Монцы.
Напомним, Коваленко травмировался в расположении сборной Украины – ему диагностировали разрыв приводной мышцы, из-за чего он не смог помочь "сине-желтым" в матчах Лиги наций. Виктор пропустил также поединок прошлого тура против Лацио (0:4).
К слову, в текущем сезоне украинец, принадлежащий Аталанте, провел за Специю 6 матчей, результативными действиями не отмечался. Поединок с Монцой состоится в воскресенье, 9 октября. Начало встречи в 16:00.
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