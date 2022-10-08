Украинский легионер "орлят" Виктор Коваленко готов помочь своей команде в ближайшем матче.

Полузащитник Специи Виктор Коваленко вернулся в основу команды, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Трубин заинтересовал два клуба Серии А, – инсайдер

26-летний украинец сможет помочь своей команде в выездном матче 9-го тура Серии А против Монцы.

Напомним, Коваленко травмировался в расположении сборной Украины – ему диагностировали разрыв приводной мышцы, из-за чего он не смог помочь "сине-желтым" в матчах Лиги наций. Виктор пропустил также поединок прошлого тура против Лацио (0:4).

К слову, в текущем сезоне украинец, принадлежащий Аталанте, провел за Специю 6 матчей, результативными действиями не отмечался. Поединок с Монцой состоится в воскресенье, 9 октября. Начало встречи в 16:00.

"В матче с Манчестер Юнайтед смогу сыграть лучше": Миколенко – о своем прогрессе под руководством экс-партнера Шевченко