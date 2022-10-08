Сразу два клуба Серии А проявляют интерес к вратарю Шахтера Анатолию Трубину, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер инсайдер Николо Скира.

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Речь идет об Удинезе и Сассуолло. Оба коллектива планируют подписать 21-летнего кипера следующим летом.

Напомним, Трубин – воспитанник академии Шахтера. В текущем сезоне провел за "горняков" 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в трех встречах отстоял "на ноль"). Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.

К слову, в прошлом году СМИ писали об интересе к Анатолию со стороны Интера и Милана.

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