Трубин заинтересовал два клуба Серии А, – инсайдер
Известный итальянский журналист Николо Скир поделился инсайдом относительно голкипера сборной Украины Анатолия Трубина.
Сразу два клуба Серии А проявляют интерес к вратарю Шахтера Анатолию Трубину, сообщил на своей странице в социальной сети Твиттер инсайдер Николо Скира.
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Речь идет об Удинезе и Сассуолло. Оба коллектива планируют подписать 21-летнего кипера следующим летом.
Напомним, Трубин – воспитанник академии Шахтера. В текущем сезоне провел за "горняков" 8 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 6 голов (в трех встречах отстоял "на ноль"). Его контракт с дончанами действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 8 млн евро.
К слову, в прошлом году СМИ писали об интересе к Анатолию со стороны Интера и Милана.
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