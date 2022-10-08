Коваленко повернувся до загальної групи Спеції – українець три тижні був без футболу
Український легіонер "орлят" Віктор Коваленко готовий допомогти своїй команді у найближчому матчі.
Півзахисник Спеції Віктор Коваленко повернувся в основу команди, повідомляє офіційний сайт італійського клубу.
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26-річний українець зможе допомогти своїй команді у виїзному матчі 9-го туру Серії А проти Монци.
Нагадаємо, Коваленко травмувався у розташуванні збірної України – йому діагностували розрив привідного м'язу, через що він не зміг допомогти "синьо-жовтим" у матчах Ліги націй. Віктор пропустив також поєдинок минулого туру проти Лаціо (0:4).
До слова, у поточному сезоні українець, який належить Аталанті, провів за Спецію 6 матчів, результативними діями не відзначався. Поєдинок з Монцою відбудеться у неділю, 9 жовтня. Початок зустрічі о 16:00.
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