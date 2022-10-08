"Мы выиграли две последние игры, чего и хотели. Против Саутгемптона, возможно, мы и не играли хорошо, но победили на выезде, и это отличное чувство. Перед игрой с Вест Хэмом у нас было четыре ничьи в чемпионате, и мы очень хотели этой победы Это было очень важно для нашей уверенности. Добившись ее, мы продолжили успех в Саутгемптоне. Пока мы сосредоточены на следующей игре.

Миколенко вошел в символическую сборную 9-го тура АПЛ

Мой тренер – Эшли Коул – один из лучших левых защитников в истории Премьер-лиги. Мы много говорим о моей игре, о моей форме тела, моих движениях... Я смотрю видео Эшли, когда он играл за Челси, и изучаю их. Он был агрессивен, и я хочу быть таким, как он, я хочу больше играть в атаке. В последних играх я плохо играл в нападении, а он был одним из лучших в этом смысле.

Я хочу играть лучше, потому что знаю, что иногда ошибался в матчах. Это нормально для всех игроков. Но я точно хочу сыграть лучше в следующей игре. У нас хороший соперник в лице Манчестер Юнайтед, и я уверен, что смогу стать лучше. Это будет сложный матч, но мы на Гудисоне знаем, что наши болельщики создадут для нас очень хорошую атмосферу. Мы будем вместе идти к победе. Нам не нужно ничего переосмысливать – мы находимся в начале долгого сезона, и нам просто нужно набрать три очка", – цитирует Миколенко официальный сайт Эвертона.

Напомним, в текущем сезоне Миколенко провел за Эвертон 8 матчей, результативными действиями не отмечался. Во всех случаях защитник выходил в стартовом составе "ирисок".

Поединок между Эвертоном и Манчестер Юнайтед состоится в воскресенье, 9 октября. Начало встречи в 21:00.

Эвертон одолел Саутгемптон на выезде – Миколенко помог оформить вторую подряд победу в горячем матче АПЛ